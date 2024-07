फैंस को पेड़ की पतली टहनियों पर देख डरे रोहित और विराट, 'विक्ट्री परेड' के दौरान दिखा डरावना संयोग, VIDEO

Man Secretly Climbed a Tree to See Team India: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पताका फहराने वाली टीम इंडिया का देश में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है. एयरपोर्ट पर रोहित एंड कंपनी के उतरने से लेकर 'विक्ट्री परेड' तक. एक पल के लिए फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा. 'विक्ट्री परेड' के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैन भारतीय खिलाड़ियों को नजदीक से देखने के लिए पेड़ की पतली टहनी पर चढ़ गया. वह इतनी कमजोर डाली पर चढ़ा हुआ था कि कैप्टन रोहित शर्मा भी उसको देखकर डर गए. इस दौरान रोहित को उसे डाली से उतरने का सुझाव देते हुए भी देखा गया.

यही नहीं एक वीडियो में तो यह भी देखा जा सकता है कि कई फैन एक मोटे पेड़ के आस पास भारी संख्या में मौजूद हैं. इस दौरान कुछ फैंस को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा गया. इसमें कुछ कमाया रहे, जबकि कुछ पेड़ पर नहीं चढ़ पाने की वजह से निराश दिखे.

जोश, जज्बा, जुनून, दिवानगी Fans climb trees to catch a glimpse of Team India during its #victoryparade at Marine Drive in #Mumbai #IndianCricketTeam pic.twitter.com/e4M77nKxxD

बता दें टीम इंडिया गुरुवार (4 जुलाई) को करीब सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने में कामयाब ही थी. इसके बाद सभी खिलाड़ी बस से होटल पर पहुंचे. यहां नास्ता करने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से खास मुलाकात की.

Kohli asking rohit to see the fan who climbed up the tree😭❤️ pic.twitter.com/TjZ0r2mpuN