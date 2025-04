CSK vs SRH: 'मैं 2010 से कह रहा हूं...', कप्तान धोनी ने रवि शास्त्री के सवाल पर दे दिया बड़ा बयान

MS Dhoni on CSK Total vs SRH IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच चेपक स्टेडियम में मुकाबला मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन की दो सबसे निचली टीमों के बीच खेला जा रहा है जिसमें ऑरेंज आर्मी के स्पिनर CSK के बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी मात देने की कोशिश करेंगे. SRH दो जीत और छह मैचों के साथ नौवें स्थान पर है, जिससे उन्हें चार अंक मिले हैं. CSK जीत-हार के समान अनुपात के साथ सबसे निचले पायदान पर है. इस सीजन में SRH के स्पिनरों को विकेट लेने और रन रोकने में संघर्ष करना पड़ा है, वहीं CSK के बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी से निपटने में काफी संघर्ष करना पड़ा है.

ओस ही मुख्य कारण था जिसकी वजह से हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. लगभग सभी विभागों में जब आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं, तो संभावना है कि दूसरे खिलाड़ियों पर भी दबाव होगा. हम प्रक्रिया को सही करना चाहते हैं और यही वह है जिसे हम बाकी खेलों के लिए लक्ष्य बनाना चाहते हैं. हम एक समय में एक खेल पर ध्यान दे रहे हैं और हम कुछ संयोजनों पर विचार कर रहे हैं और अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसे निष्पादित करते हैं.

