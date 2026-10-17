मुंबई इंडियंस और महेला जयवर्धने की अलग हुई राहें, बतौर हेड कोच तीन बार बनाया टीम को चैंपियन

श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी महेला जयवर्धने ने पांच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के हेड कोच के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने शनिवार को उनके जाने की पुष्टि की. 49 वर्षीय जयवर्धने ने अपने पहले कार्यकाल में MI को तीन खिताब जिताए थे. 2025 सीज़न से पहले वे फिर से टीम के हेड कोच बने थे, जो उनका दूसरा कार्यकाल था. इससे पहले, उन्होंने 2017 से 2022 तक MI के कोच के रूप में काम किया था.

MI की मालकिन नीता अंबानी ने एक बयान में कहा, "महेला ने पिछले कुछ वर्षों में मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. उनका शांत नेतृत्व, ईमानदारी और खेल के प्रति गहरा लगाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है."

"पूरे MI परिवार की ओर से, मैं इतने वर्षों तक दिए गए उनके अहम योगदान और अटूट समर्पण के लिए महेला को धन्यवाद देना चाहती हूं." "हमने जो सफर साथ तय किया है और जो यादें बनाई हैं, उन्हें हम हमेशा संजोकर रखेंगे. महेला हमेशा हमारे 'वन फैमिली' (OneFamily) का हिस्सा रहेंगे, और हम उनके आगे के सफर के लिए उन्हें ढेर सारी खुशियों और सफलता की शुभकामनाएं देते हैं."

वहीं, जयवर्धने ने टीम के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए, फ्रेंचाइजी और इसके मालिकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

जयवर्धने ने कहा, "पिछले एक दशक से भी अधिक समय से मुंबई इंडियंस मेरे सफर का एक बहुत ही खास हिस्सा रही है. खिलाड़ियों, कोचिंग टीम, 'वन फैमिली' के शानदार समर्थन और सबसे बढ़कर फैंस ने मिलकर इसे एक ऐसा अनुभव बना दिया है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा. हमने साथ मिलकर कुछ अविस्मरणीय पल बिताए हैं, चुनौतियों का सामना किया है और कुछ ऐसा बनाया है जिस पर हम सभी को गर्व हो सकता है."

"मैं श्रीमती नीता अंबानी और आकाश अंबानी को उनके अटूट भरोसे, समर्थन और दोस्ती के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमने साथ मिलकर जो हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है और मेरे दिल में MI के लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी. मैं टीम को आने वाले वर्षों में ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ." बता दें कि जयवर्धने ने ही 2007 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को फाइनल तक पहुँचाया था. हेड कोच के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में, जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस को 2017, 2019 और 2020 में तीन IPL खिताब जिताए.

2022 से 2024 तक फ्रेंचाइजी के 'ग्लोबल हेड ऑफ परफॉरमेंस' के रूप में काम करने के बाद, वे 2025 सीज़न से पहले मार्क बाउचर की जगह लेते हुए वापस इस भूमिका में आ गए.

जयवर्धने ने MI की अन्य फ्रेंचाइजियों - ILT20 में 'MI एमिरेट्स', मेजर लीग क्रिकेट में 'MI न्यूयॉर्क' और SA20 में 'MI केप टाउन' - के कामकाज की देखरेख भी की.

2025 IPL में मुंबई इंडियंस चौथे स्थान पर रही और क्वालीफायर 2 में हार गई. 2026 में उनका प्रदर्शन और भी खराब रहा, जहाँ पाँच बार की चैंपियन टीम नौवें स्थान पर रही.

अब मुंबई इंडियंस को एक नया हेड कोच खोजना होगा, क्योंकि 15 नवंबर को IPL रिटेंशन की समय-सीमा (डेडलाइन) आने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है.

नीलामी दिसंबर के मध्य में गोवा में होने की उम्मीद है.