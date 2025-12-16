विज्ञापन
लखनऊ सुपर जायंट्स ने फिर किया हैरान, मिनी ऑक्शन के बाद ऐसा है पूरा स्क्वाड

लखनऊ ने नीलामी में जोश इंग्लिश के लिए 8 करोड़ से अधिक चुकाए. इसके अलावा उन्होंने अधिकतर खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस पर ही खरीदा.

Lucknow Super Giants Full Squad:

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पिछला सीजन बेहतर नहीं रहा था. लखनऊ नीलामी में 22.95 करोड़ के पर्स के साथ उतरी थी. उसके लिए 6 खिलाड़ियों का स्लॉट बाकी था, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ी थे. लखनऊ ने नीलामी में जोश इंग्लिश के लिए 8 करोड़ से अधिक चुकाए. इसके अलावा उन्होंने अधिकतर खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस पर ही खरीदा. लखनऊ ने नीलामी में अक्षत रघुवंशी, जो मध्यप्रदेश के खिलाड़ी हैं, उनके लिए 2.2 करोड़ खर्च किए.

लखनऊ सुपर जायंट्स का पूरा स्क्वाड

रिटेंशन: अब्दुल समद, एडेन मार्कराम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, अवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज़ अहमद

नीलामी में इन्हें खरीदा

बल्लेबाज: अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़)

विकेटकीपर: मुकुल चौधरी (2.6 करोड़), जोश इंग्लिस (8.60 करोड़)

ऑलराउंडर:

स्पिनर: वानिंदु हसरंगा 2 करोड़)

पेसर्स: एनरिक नॉर्टजे (2 करोड़), नमन तिवारी (1 करोड़)

पर्स शेष: INR 4.55 करोड़

विदेशी स्लॉट उपलब्ध: 1

Lucknow Super Giants, Cricket, Indian Premier League 2026
