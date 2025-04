LSG vs CSK: बहुत ही शानदार, नूर अहमद ने जीत लिया फैंस का दिल, ऐसा तो हर पांचवें मैच में भी नहीं होता

Nooer Ahmad super bowling: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में सोमवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सपुर जॉयंट्स (LSG vs CSK) के खिलाफ धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, तो कम से कम उनके मिस्ट्री अफगानी स्पिनर नूर अहमद (NoorAhmad) ने कप्तान के फैसले को एकदम सही साबित किया. नूर ने इकाना की धीमी पिच पर चार ओवरों के कोटे में सिर्फ 13 रन ही दिए. जहां सभी गेंदबाजों की बुरा तरह धुनाई हुई, तो उनका इकॉनमी रन-रेट 3.20 रन प्रति ओवर का रहा.

ऐसा हर पांचवें मैच में भी देखने को नहीं मिलता

यह दुर्भाग्य ही रहा कि नूर अहमद कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन यहां जो सबसे शानदार बात रही, वह रही चार ओवरों में एक भी बाउंड्री न देना. यह वह बात है जो खासकर टी20 में हर पांचवें मैच में भी देखने को नहीं मिलती. ऐसा बमुश्किल ही देखने को मिलता है कि गेंदबाज ने कोटे के चार ओवर फेंके हों और उसने एक भी बाउंड्री न दो ही. लेकिन नूर ने लखनऊ के गढ़ में ऐसा किया, तो फैंस उन पर फिदा हो गए.

What an economical bowling by NOOR AHMED...!

0-13(4ov)#CSKVSLSG pic.twitter.com/tnZGPwlqMa — CULT MSDian (@msdian07k) April 14, 2025

बिल्कुल सही कह रहा है यह फैन

Top top spell by Noor Ahmed, although wicketless but just 13 runs in 4 overs, completely breaks the momentum for LSG — Kapil (@kapiljaat23) April 14, 2025

यह बड़ी बात कह दी है इस फैन ने! फैन भी क्या-क्या कह देते हैं, लेकिन यह उनका खेलप्रेम बताता है

I guess i'll name one of my son as noor ahmed 🥺 pic.twitter.com/tLYUyqnaBo — Balajibiii (@balajibiii) April 14, 2025

नूर अहमद मैच दर मैच दुनिया में अपना कद ऊंचा कर रहे हैं