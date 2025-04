Shaik Rasheed: जानें कौन हैं शेख रशीद, पिता की गई 2 बार नौकरी, लखनऊ के खिलाफ किया करियर का आगाज

Shaik Rasheed debut for CSK: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (LSG vs CSK) ने लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में अपनी XI में अश्विन और कॉन्वे को बाहर रखकर ओवर्टन और 20 साल के शेख रशीद (Shaik Rasheed) को जगह दी है, तो फैंस इस 20 साल के खिलाड़ी के बारे में जानने को बेकरार हो उठे. शेख रशीद ने लखनऊ के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का आगाज किया. आंध्र प्रदेश से आने वाले रशीद भारत की अंडर-19 और भारत 'ए' टीम के लिए खेल चुके हैं. शेख रशीद ने अभी तक आंध्र प्रदेश के लिए 19 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. इन मैचों में दाएं हाथ के रशीद ने 37.62 के औसत, 2 शतक और 7 अर्द्धशतक से 1204 रन बनाए हैं. हालांकि, लिस्ट 'ए' (घरेलू वनडे) में रशीद 12 मैचों में 11.63 का ही औसत निकाल सके हैं, लेकिन घरेलू टी20 इस युवा बल्लेबाज ने 17 मैचों में 29.33 के औसत से 352 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और अर्द्धशतक भी बनाया है. और यही प्रदर्शन उनके चेन्नई में आने की वजह बना.

सुपर किंग्स ने साल 2024 में मिनी ऑक्शन में रशीद को उनके 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर टीम से जोड़ा था, तो पिछले साल चेन्नई ने उन्हें तीस लाख के बेस प्राइस पर खरीदा. और अच्छी बात यह रही कि अब जब गायकवाड़ के बाहर होने से टीम का संतुलन गड़बड़ाया, तो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें आईपीएल करियर शुरू करने का मौका मिल गया.

शेख रशीद का जन्म 24 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश के गुंतुर शहर में हुआ. करियर के शुरुआती दिनों में उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं रही. रशीद को समर्थन करने वाले पिता की दो बार नौकरी गई. लेकिन इन झटकों के बावजूद पिता और रशीद दोनों ने मंगलगिरी से हर दिन 40 किमी का सफर करना नहीं छोड़ा, जिससे वह अपने बेटे को राज्य और जिला कोचों से प्रशिक्षण दिला सकें

All The best to our Guntur 🌶️ Boy #ShaikRasheed For your Debut 💛 pic.twitter.com/qM4P9oaxth