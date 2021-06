वनडे में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, नंबर 3 पर चौंकाने वाला नाम

वनडे में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket) का इतिहास काफी बड़ा है. भारतीय टीम के लिए खेल चुके खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस से कई रिकॉर्ड बनाया है. कपिल देव, सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी ने अपने पऱफॉर्मेंस भारतीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो हैरान करने वाले रहे हैं. तेंदुलकर के नाम वनडे में सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है तो वहीं विराट कोहली भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं. भारतीय क्रिकेट में कई विस्फोटक बल्लेबाज सामने आए हैं जिन्होंने अपने खेल से अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम ऐसे रिकॉर्ड दर्ज है जो हैरान करने वाले हैं. बात करते हैं वनडे में भारत की ओर से एक ओवर में सबसे ज्यादा रन (Most runs off one over in ODI) बनाने वाले 3 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में.