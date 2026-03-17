'लर्न ही लर्न स्टार्ट हो गया...' मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी स्टार ने बुरी तरह किया ट्रोल

Ahmed Shehzad Brutally Troll Mohammad Rizwan: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूकने के बाद, पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. शाहीन अफरीदी की अगुवाई में ढाका में सीरीज के निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तान को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान के सीरीज में 1-2 से हार के बाद, अहमद शहजाद ने विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के फेल होने पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया है. बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे सीनियर खिलाड़ी रिजवान के लिए यह सीरीज भूलने वाली रही क्योंकि वह तीन मैचों में सिर्फ 58 रन बना पाए.

पाकिस्तानी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बोलते हुए रिजवान की तकनीक पर सवाल उठाए, जो लंबे ब्रेक के बाद भी बांग्लादेश के खिलाफ दमदार प्रदर्शन नहीं कर पाए. शहजाद ने कहा,"गेंदें बस आपकी सीमा में आ रही हैं, रिज़वान साहब. इतना समय बीत गया. हम यह बात काफी समय से कह रहे हैं. तकनीक ही नहीं है. आपका खेल लेग साइड पर आधारित है. लर्न ही लर्न स्टार्ट हो गया है."

शहजाद ने आगे कहा,"आपने क्या सुधार किया है? आप टी20 विश्व कप टीम में भी नहीं थे, आपको इतना आराम मिला. आपने क्या किया? आपका काम बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाना और टीम को जीत दिलाना था. आप चयनकर्ता को दिखा सकते थे कि उन्होंने आपको बाहर रखकर क्या गलती की है."

शहजाद ने रिजवान को बड़े बयान देने के बजाय अपनी बल्लेबाजी शैली में सुधार करने पर ध्यान देने की सलाह दी. उन्होंने कहा,"आप बस बातें करते रहते हैं. जो लोग आपको चुन रहे हैं वे सीख नहीं रहे हैं. मैदान पर प्रदर्शन करें, बात न करें. बल्ले और गेंद के बीच बहुत बड़ा अंतर है. आप लाइन में क्यों नहीं आ रहे? गेंद आपकी सीमा में नहीं आएगी. बड़े दिल से खेलो. अपने आप से पूछें, क्या आप गेंद की लाइन में आ रहे हैं?"

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