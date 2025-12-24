T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी ये चार टीमें, पूर्व भारतीय गेंदबाज ने की भविष्यवाणी

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. मेगा टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है. टीमें आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं. भारत ने 2024 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और उसके बाद से ही टीम इस फॉर्मेट में कोई सीरीज नहीं हारी है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को टूर्नामेंट का प्रवल दावेदार माना जा रहा है. वहीं अब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने कहा है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने हुए टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर सकती हैं.

लक्ष्मीपति बालाजी ने स्टार स्पोर्ट्स पर यह अनुमान लगाया कि उपमहाद्वीप की परिस्थितियों का फायदा लेते हुए भारत और श्रीलंका, टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंच सकती है. बालाजी का मानना है कि मेजबान देशों की धीमी और टर्निंग ट्रैक की आदी टीमें, सेमीफाइनल में पहुंच सकती है.

उनका अनुमान है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी. बालाजी की मानें तो अफ़ग़ानिस्तान मौजूदा टूर्नामेंट में उलटफेर कर सकती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से खेला है, वह उन्हें बाकी टीमों के लिए खतरा बनाती हैं.

लक्ष्मीपति बालाजी ने कहा,"बेशक, अगर आप शीर्ष 4 को देखें, तो मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका ने पिछले कुछ सालों में शानदार काम किया है. श्रीलंका भी अच्छा खेल रहा है. श्रीलंका और अफगानिस्तान. इन दोनों के बीच उनके पास क्वालीफाई करने का मौका है."

बालाजी ने फाइनलिस्ट को लेकर कहा,"मुझे लगता है कि यह फिर से भारत-ऑस्ट्रेलिया फाइनल होने जा रहा है. जैसा 2023 वनडे विश्व कप हुआ था. मुझे लगता है कि यह अहमदाबाद के फाइनल जैसा होगा. यह एक तरह का बड़ा मैच है. दो टीमें जो कभी-कभी खेलती हैं. दोनों असाधारण टीमें हैं."

यह भी पढ़ें: मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI का ऐलान, दिग्गज गेंदबाज चोट के चलते हुआ बाहर

यह भी पढ़ें: Vijay Hazare Trophy Highlights: RO-KO का तूफान, वैभव का तहलका, स्वास्तिक का दोहरा शतक, जानें पहले दिन किसने मारी बाजी