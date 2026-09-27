विश्व कप खेलना ही नहीं, यह है कोहली का 'विराट सपना', बताया क्यों खुद को नहीं मानते सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अगले साल तीन देशों में आयोजित होने वाले फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप को लेकर डिटेल से बात की. जियो-स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कोहली ने अपने सपने को लेकर साफ किया कि उनका सपना विश्व कप खेलना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे का है. दरअसल कोहली का यह 'विराट स्पना' अगले साल न केवल विश्व कप जीतना, बल्कि फाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच विजयी पारी खेलना और भारत को चैंपियन बनाना है.

'विश्व कप खिताब बहुत जरूरी'

कोहली ने कहा, 'मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा हूं, जो हर गेम में वह खिलाड़ी बनना चाहता है जो गेम जिताए. मैं ऐसा ही बना हूं. यह मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा. इसलिए, मेरा लक्ष्य टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा गेम जीतना है. मेरा सपना है कि फाइनल में स्कोर चेज करते हुए मैच जिताने वाली पारी खेलूं. अगर ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा होगा. विश्व कप का खिताब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है.'

'मुकाबले की सोच हमेशा रहती है'

कोहली ने जोर देकर कहा कि ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरना सबसे संतोषजनक बात होगी, लेकिन बड़ा लक्ष्य हमेशा बड़ा ही रहता है. अगर मुझे ऐसा करने का मौका मिलता है, तो एक व्यक्ति के तौर पर बीच में रहकर एक बल्लेबाज के तौर पर इससे ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं होता. आप खुद को टीम को मुश्किल से निकालते हुए देखते हैं. यही आपको इस लेवल पर कॉम्पिटिशन करने के लिए प्रेरित करता है. मैं उस प्रतियोगी सोच को जाने नहीं देना चाहता.

'..तो हम पिछला विश्व कप जीत जाते'

वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली हार को याद करते हुए कोहली ने कहा, 'उस हार का दुख है. कई दिनों तक समझना बहुत मुश्किल था. साल 2025 में आईपीएल जीतने से पहले मुझे 2016 के फाइनल की यादें आती थीं. वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में भी मुझे ऐसा ही लगता है. मैं 54 रन पर खेल रहा था और मैंने खुद को एक बड़ी सेंचुरी के लिए तैयार किया था. अगर मैं 140-150 रन बना लेता, तो हम वह गेम जीतने की स्थिति में होते.'

'हार्दिक का जाना बड़ा नुकसान था, लेकिन...'

उन्होंने कहा, 'पूरा वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया था. माहौल जबरदस्त था. टीम के अंदर, आप भाईचारा देख सकते थे. हर कोई एक-दूसरे के लिए खेलकर खुश था. हार्दिक जैसे खिलाड़ी को जल्दी खोने के बाद भी, हमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि आगे क्या होगा. हालांकि वह जो लाता है, उसके हिसाब से यह एक बड़ा नुकसान था. लेकिन शमी आया और आप जानते हैं कि वह क्या कर सकता है. इसलिए सभी को लग रहा था कि यह हमारा वर्ल्ड कप है. पूरी तरह से एक अलग ऊर्जा थी, लेकिन जब खेल इस तरह बदल जाता है, तो इसे समझना बहुत मुश्किल होता है.'



'मैं खुद को सबसे अच्छा बल्लेबाज नहीं मानता'

क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाने के सवाल पर कोहली ने कहा, 'मैं खुद को अब तक का सबसे अच्छा बल्लेबाज नहीं मानता. खेल के अलग-अलग समय पर अलग-अलग खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने कुछ कमाल की चीजें की हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने उस तरह के नंबर जमा न किए हों और कुछ के नंबर मुझसे कहीं बेहतर हैं. मुझे लगता है कि हर किसी का मुख्य लक्ष्य असर डालना होता है. मैं इतने लंबे समय तक खेलने के लिए खुशकिस्मत रहा हूं. जब आप अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते हैं. मैं देश के लिए खेलने के लिए उत्साहित हूं, जो एक बड़ा सम्मान है.'