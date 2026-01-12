विज्ञापन
IND vs NZ: चोटिल होते हुए इस खिलाड़ी ने नहीं छोड़ा मैदान, केएल राहुल भी जानकार हुए हैरान, किया बड़ा खुलासा

KL Rahul on Washington Sundar Injury IND vs NZ: केएल राहुल ने कहा की इसकी जानकारी तो मुझे थी, लेकिन उनकी इंजरी गंभीर है और उन्हें दौड़ने में परेशानी है. ये मुझे तब पता चला जब वे बल्लेबाजी के लिए आए.

KL Rahul on Washington Sundar Injury IND vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए पहले वनडे मैच को 4 विकेट से जीत लिया. विजयी शॉट केएल राहुल के बल्ले से निकला. वह 29 रन बनाकर नाबाद लौटे. उनके साथ वाशिंगटन सुंदर भी 7 रन बनाकर नाबाद लौटे. मैच के बाद केएल राहुल ने कहा कि मुझे वाशिंगटन सुंदर की इंजरी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था. मैच के बाद केएल राहुल ने कहा कि वाशिंगटन सुंदर पहली पारी के दौरान इंजर्ड हुए थे.

इसकी जानकारी तो मुझे थी, लेकिन उनकी इंजरी गंभीर है और उन्हें दौड़ने में परेशानी है, ये मुझे तब पता चला जब वो बल्लेबाजी के लिए आए. सुंदर को रन के लिए विकेटों के बीच दौड़ने में दिक्कत हो रही थी. राहुल ने सुंदर की तारीफ करते हुए कहा कि इंजरी के बावजूद वह गेंद को अच्छी तरह हिट कर रहा था और स्ट्राइक बदलते हुए अपना काम कर रहा था. 

वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड की पारी के दौरान गेंदबाजी करते हुए इंजर्ड हो गए थे. उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा था. इंजरी की वजह से ही उनसे पहले बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा को भेजा गया था. सुंदर की इंजरी पर कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि स्कैन के बाद ही इंजरी की गंभीरता का पता चल सकता है. जानकारी के मुताबिक सुंदर को साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है. 

वाशिंगटन सुंदर की इंजरी ज्यादा गंभीर हुई तो टीम इंडिया की मुसीबत बढ़ सकती है. सुंदर टी20 विश्व कप 2026 की टीम का हिस्सा हैं. 

मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 300 रन बनाए थे. भारतीय टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया. 93 रन बनाने वाले विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

