विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: केएल राहुल कहीं बढ़ा तो नहीं रहे टीम इंडिया की टेंशन, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ऐसा है हाल

KL Rahul in Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज राहुल की कप्तानी में ही खेली थी. टीम इंडिया को इस सीरीज में 2-1 से जीत मिली थी.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: केएल राहुल कहीं बढ़ा तो नहीं रहे टीम इंडिया की टेंशन, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ऐसा है हाल
KL Rahul in Vijay Hazare Trophy 2025-26

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम कर्नाटक की तरफ से खेल रहे हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के उलट राहुल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में निराशाजनक रहा है. वह लगातार दो मैचों में रन बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं. केएल राहुल 3 जनवरी को त्रिपुरा के खिलाफ खेलने उतरे थे. उस मैच में वह 35 रन बना सके थे. इसके बाद 6 जनवरी को राजस्थान के खिलाफ राहुल मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए. राहुल का ये फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है.

राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई वनडे टीम का हिस्सा हैं. उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है और उनका खेलना तय है. ऐसे में उनके बल्ले से रन नहीं निकलना भारतीय टीम के लिए चिंताजनक है.

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज राहुल की कप्तानी में ही खेली थी. टीम इंडिया को इस सीरीज में 2-1 से जीत मिली थी. न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं. ऐसे में राहुल बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में दिखेंगे और मध्यक्रम को मजबूती देने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर होगा.

33 साल के राहुल ने अपने वनडे करियर की शुरुआत जून 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी. अब तक खेले 91 वनडे की 83 पारियों में 18 बार नाबाद रहते हुए 7 शतक और 20 अर्धशतक की मदद से वे 3,218 रन बना चुके हैं. उनका औसत 49.50 रहा है.

पिछले 10 वनडे मैचों में राहुल के प्रदर्शन पर गौर करें तो उनके बल्ले से दो अर्धशतक आए हैं. दक्षिण अफ्रीका सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उन्होंने अर्धशतक लगाया था. पहले मैच में 56 गेंद पर 60 तो दूसरे मैच में 43 गेंद पर 66 रन की पारी उनके बल्ले से आई थी. तीसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, Rahul Kannaur Lokesh, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com