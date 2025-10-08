इस खास क्लब में शामिल होने पर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की नजर, वेस्टइंडीज के खिलाफ करेंगे कमाल

IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 10 अक्टूबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले, भारत के दो बेहतरीन बल्लेबाज, रवींद्र जडेजा और केएल राहुल, टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं.

सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें भारत पहले ही सीरीज में 1-0 से आगे है. जडेजा, जिन्होंने पिछले अहमदाबाद टेस्ट में शानदार 104* रन बनाए थे और चार विकेट लेने के साथ 'प्लेयर ऑफ द मैच' का सम्मान हासिल किया था, इस उपलब्धि से केवल 10 रन दूर हैं. 86 टेस्ट मैचों में, उन्होंने 38.73 की औसत से 3,990 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और 27 अर्द्धशतक शामिल हैं.

इस साल वो जबरदस्त फॉर्म में हैं. सात टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 82.37 की औसत से 659 रन बना चुका है, जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं. इंग्लैंड में 516 रनों की सीरीज़ और कई अहम योगदानों के साथ, यह ऑलराउंडर अभूतपूर्व फॉर्म में है, जो जल्द ही रुकने वाला नहीं लगता.

केएल, जिन्होंने अहमदाबाद में घरेलू टेस्ट शतक के अपने नौ साल के सूखे को तोड़ा, अपने अविश्वसनीय स्कोरिंग क्रम को जारी रखना चाहेंगे. वर्तमान में, वह 64 टेस्ट मैचों की 112 पारियों में 36.00 की औसत से 3,889 रन बना चुके हैं, जिसमें 11 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 है. 111 रन और बनाने पर वह यह उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

दाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज केएल राहुल इस साल टेस्ट मैचों में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है, जिसमें उन्होंने सात मैचों और 13 पारियों में लगभग 50 की औसत से 649 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ 532 रनों की सीरीज के साथ, कर्नाटक के इस स्टार ने इस साल अपनी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज हासिल की.