KKR vs RR: 'आपने कर दिखाया...', रियान पराग के कारनामे पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

इंडियन प्रीमियर लीग (IP 2025) में रविवार को ईडन गार्डन में खेले गए पहले बहुत ही रोमांचक मुकाबले में भले ही घरेलू टीम केकेआर (KKR vs RR) ने आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया, लेकिन उसके कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) ने अपनी आतिशी पारी से सभी का दिल जीत लिया. पराग ने सिर्फ 46 गेंदों पर 6 चौकों और 8 छक्कों से 95 रनों की पारी खेली. पराग भले ही एक हक के शतक से चूक गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस तूफानी और रिकॉर्ड पारी से अपने प्रशंसकों की संख्या में खासा इजाफा कर लिया. पराग की पारी का सोशल मीडिया पर खासा असर दिखाई पड़ा. और उनकी पारी ने करोड़ों फैंस का दिल बाग-बाग कर दिया. जीतने वाली टीम केकेआर ने अपने आधिकारिक अकाउंट से पराग की तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी पारी को सराहा. जब प्रतिद्वंद्वी आपकी तारीफ करे, तो फिर कुछ कहने को नहीं बचता.

KKR vs RR: रियान पराग ने रचा इतिहास, 17 साल में कारनामा करने वाले केवल पांचवें बल्लेबाज

खेल के गंभीर प्रशंसक रियान पराग का जोरदार समर्थन कर रहे हैं

इसमें दो राय नहीं कि जब बात टी20 की आती है, तो वह निश्चित तौर पर मिड्ल ऑर्डर में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं

6,6,6,6,6



No matter how much hate people spread against Riyan Parag but he is one of the best if not the best middle order player available in India.



He should be groomed as an all rounder in both T20Is & ODIs. He is excellentpic.twitter.com/g7iLQl7Py5