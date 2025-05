VIDEO: '6,6,6,6,6,6', रियान पराग ने लगाए लगातार 6 छक्के, फिर भी इतिहास में नहीं मिलेगी जगह

Riyan Parag Six Sixes in a Row vs KKR IPL 2025: आंद्रे रसेल के तेज अर्धशतक और अंगकृष रघुवंशी के 31 गेंदों में 44 रनों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को ईडन गार्डन्स में आईपीएल 2025 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 206 का स्कोर बनाया जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 8 विकेट पर 205 ही बना सकी और कोलकाता ने 1 रन से मुकाबला जीत लिया. कोलकाता के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम एक वक्त बड़े हार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी जब उनकी टीम के टॉप 5 बल्लेबाज 71 रन के टोटल पर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन वहां से पारी को संभालते हुए हेटमायर और रियान पराग ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टीम को लक्ष्य के करीब लेकर गए.

𝙍𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙩 𝙍𝙞𝙮𝙖𝙣 🔥



The #RR captain is in the mood tonight 😎



He keeps @rajasthanroyals in the game 🩷



Updates ▶ https://t.co/wg00ni9CQE#TATAIPL | #KKRvRR | @rajasthanroyals | @ParagRiyan pic.twitter.com/zwGdrP3yMB