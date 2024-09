कैसे मुंबई ने छोड़ दिया? बस छक्के लगा रहा है कैरेबियन ऑलराउंडर, 273.68 की स्ट्राइक रेट से उड़ाया गर्दा, VIDEO

Kieron Pollard Hit 52 Runs: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 के 12वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड का विस्फोट देखने को मिला है. वह सेंट लूसिया किंग्स की तरफ से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपनी टीम ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स की तरफ से मैदान में 6वें पायदान पर उतरे. इस दौरान उन्होंने कुल 19 गेंदों का सामना किया. इस बीच 273.68 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 52 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से चौके तो देखने को नहीं मिले, लेकिन उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कुल 7 छक्के लगाए.

ग्रॉस आइलेट में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया किंग्स की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर रोस्टन चेज रहे. उन्होंने अपनी टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 40 गेंदों का सामना किया. इस बीच 140.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 56 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के दिखने को मिले.

ट्रिनबैगो की तरफ से सुनील नारायण और वकार सलामखिल क्रमशः 2-2 सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहे. उनके अलावा टेरेंस हिंड्स और कीरोन पोलार्ड ने क्रमशः 1-1 विकेट चटकाए.

सेंट लूसिया किंग्स की तरफ से मिले 188 रनों के लक्ष्य को ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स की टीम ने 19.1 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. टीम के लिए शक्केरे पैरिस ने 57 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पोलार्ड ने नाबाद 52 रनों का योगदान दिया.

Vintage Kieron Pollard ✨



He smashes a 19-ball fifty to lead Trinbago Knight Riders to victory over St Lucia Kings https://t.co/bNZeRqAy8B #CPL24 pic.twitter.com/DFCJfR1grF