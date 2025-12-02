Video: रायपुर में विराट कोहली का हुआ भव्य स्वागत, बच्चों के बीच खुद का ऐसा क्रेज देख फूले नहीं समा रहे किंग

- भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा
- रायपुर एयरपोर्ट पर बच्चों ने विराट कोहली को गुलाब देकर भावुक और गर्मजोशी से स्वागत किया
- सोशल मीडिया पर कोहली के स्वागत का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और बीसीसीआई ने भी इसे साझा किया
Kids welcoming Virat Kohli in Raipur: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला जाएगा. रायपुर में किंग विराट कोहली का जमकर स्वागत किया गया है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कोहली का रायपुर एयरपोर्ट पर बच्चों ने खास अंदाज में उनका स्वागत किया जिसे देखकर किंग कोहली काफी इमोशनल नजर आए और उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे. बच्चे ने कोहली को गुलाब का फूल देकर उनका रायपुर में जोरदार स्वागत किया जिसे देखकर कोहली फूले नहीं समा रहे. विराट भी बच्चों से गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए. बच्चों के बीच कोहली का क्रेज देखने लायक था. सोशल मीडिया पर यह अबतक का सबसे खास वीडियो है.
Kids welcoming Virat Kohli in Raipur. 🥹❤️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2025
- One of the most beautiful videos! 😍pic.twitter.com/HOeJ5cWQW2
बता दें कि रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. कोहली, रोहित की एक झलक पाने के लिए रायपुर वाले, एयरपोर्ट पर बेताब नजर आए हैं. जिसकी वाडियो बीसीसीआई ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. बता दें कि एयरपोर्ट पर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली थी. टीम इंडिया के स्वागत में एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे
Ranchi ✅— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
Hello Raipur 👋#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7m7kR1s96J
बता दें कि रायपुर में तीन साल के बाद कोई वनडे मैच खेला जा रहा है. रायपुर में अब तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला गया है जिसमें भारत को जीत मिली थी. 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में वनडे मैच खेला गया था जिसे भारत ने 8 विकेट से जीता था. 2023 में खेले गए वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 50 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली थी जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले थे. उस मैच में कोहली 11 रन बनाकर आउट हुए थे.
