Karun Nair: क्या पहले टेस्ट मैच में खेल पाएंगे करुण नायर? जानें कितनी गंभीर है उनकी चोट

Karun Nair Injured On Prasidh Krishna Ball: भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार (20 जून 2025) से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. पहला मुकाबला हेडिंग्ले, लीड्स में खेला जाएगा. उससे पहले ब्लू टीम से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. काफी लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर प्रैक्टिस सेशन में चोटिल हो गए हैं. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें देखा जा सकता है कि उनके कमर के ऊपर पेट वाले हिस्से में गेंद लाल कलर की दाग बनी हुई नजर आ रही है.

इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या करुण नायर की चोट ज्यादा गंभीर है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के मुताबिक करुण की चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी. इलाज के कुछ देर बाद ही वह पूरी तरह से फिट हो गए. जिसके बाद उन्हें मैदान में अपने साथी खिलाड़ियों के साथ हंसते हुए देखा गया.

🚨 #KarunNair got hit by @prasidh43 at the nets in Headingley.



Nothing serious as there laughs after a small medical attention.@RohanDC98 📸 #ENGvsIND pic.twitter.com/aVIJpnapV5