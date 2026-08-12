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कपिल देव-अजहरुद्दीन से लेकर कोहली तक, 44 सालों में सिर्फ 2 भारतीय कप्तान जीत पाए श्रीलंका में टेस्ट सीरीज, नंबर-1 नाम चौंकाएगा

Indian Captain Test Series Win in Sri Lanka: कप्तान शुभमन गिल अपनी पहली टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं.

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कपिल देव-अजहरुद्दीन से लेकर कोहली तक, 44 सालों में सिर्फ 2 भारतीय कप्तान जीत पाए श्रीलंका में टेस्ट सीरीज, नंबर-1 नाम चौंकाएगा
Indian Captain Test Series Win in Sri Lanka:

Indian Captain Test Series Win in Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास चार दशक से भी ज्यादा पुराना है. इस दौरान कई भारतीय कप्तानों ने श्रीलंका की धरती पर टीम की अगुआई की, लेकिन सीरीज जीतने का स्वाद हर किसी को नहीं मिल पाया. विदेशी परिस्थितियों में श्रीलंका को उसी की जमीन पर मात देना भारतीय टीम के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है. 

अब एक बार फिर टीम इंडिया 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के अभियान का आगाज करेगी और कप्तान के रूप में शुभमन गिल लंका की सरजमीं पर नया इतिहास लिखने को बेताब होंगे. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि उनसे पहले भारतीय कप्तानों का श्रीलंका में टेस्ट रिकॉर्ड कैसा रहा और किन कप्तानों ने टीम को सीरीज जीत दिलाई है.

विराट कोहली रहे सबसे सफल भारतीय कप्तान

श्रीलंका में टेस्ट कप्तानी की बात करें तो विराट कोहली का रिकॉर्ड सबसे शानदार रहा है. कोहली की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट सीरीज खेलीं और दोनों में जीत दर्ज की. 2015 में भारत ने श्रीलंका को 2-1 से हराया था, जबकि 2017 में टीम इंडिया ने मेजबान टीम का 3-0 से क्लीन स्वीप किया. श्रीलंका में कप्तान के तौर पर कोहली ने 6 टेस्ट खेले, जिसमें भारत को 5 मुकाबलों में जीत मिली. यह किसी भी भारतीय कप्तान का श्रीलंका की धरती पर सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है.

अजहरुद्दीन ने खत्म किया था लंबा इंतजार

श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन थे. 1993 के दौरे पर अजहर की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को 1-0 से टेस्ट सीरीज में मात दी थी. अजहरुद्दीन की यह उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी. उनके बाद आने वाले कप्तानों के लिए यह जीत एक मिसाल बनी.

 साल              कप्तान                   परिणाम        

1993     मोहम्मद अजहरुद्दीन     भारत 1-0 से जीता

2015        विराट कोहली           भारत 2-1 से जीता

2017        विराट कोहली           भारत 3-0 से जीता
 

धोनी ने भी श्रीलंका में दिखाया दम

एमएस धोनी का नाम भी श्रीलंका के खिलाफ सफल भारतीय कप्तानों में शामिल है. धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और इनमें भारत ने 3 मुकाबले जीते. धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने विदेशी परिस्थितियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. उनके कप्तानी कार्यकाल में भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर-1 रैंकिंग तक भी पहुंची थी.

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