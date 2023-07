Kapil Dev: "इस चुनौती से सावधान", कपिल देव ने टीम इंडिया को दिया WC 2023 के लिए मूलमंत्र

Kapil Dev on Team India WC 2023 Preparation

Kapil Dev on Team India for WC 2023: दो बार के चैंपियन भारत की नजरें पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट के दौरान 12 साल के इंतजार के बाद एक और आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप जीतने पर टिकी हैं. ऐसे में भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में खिताब के दावेदार के रूप में उतरेगा इस बीच पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev on Pressure of Winning WC 2023) ने कहा कि मेजबान टीम को दोबारा ट्रॉफी जीतने के लिए उम्मीदों के बोझ से निपटना होगा. कर्नाटक गोल्फ संघ के एक कार्यक्रम के इतर कपिल ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि क्या होगा. उन्होंने अब तक विश्व कप के लिए टीम (Team India WC 2023 Squad) की घोषणा भी नहीं की है.