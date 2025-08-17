एशिया कप में किस दिग्गज ने लिया है हैट्रिक? नहीं पता तो आज जान लें

Kapil Dev, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट को लेकर पूरे एशियाई देशों में धूम मची हुई है. टूर्नामेंट का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 20 दिनों के रोमांच के बाद 28 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा होगा.

एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज हो. उससे पहले बात करें प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में किन गेंदबाजों ने हैट्रिक लिया है, तो इस लिस्ट में केवल एक खिलाड़ी का नाम आता है. यह कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव हैं. एशिया कप 1990-91 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था.

कपिल देव ने कुछ तरह पूरी की हैट्रिक

फाइनल मैच में कपिल देव ने अपनी उम्दा गेंदबाजी से हर किसी को दीवाना बना दिया था. उन्होंने पहले रोशन महानामा को सिर्फ पांच रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसके बाद अगले ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर रुमेश रत्‍नायके (00) और सनथ जयसूर्या (05) को भी आउट कर दिया. इस तरह वह एशिया कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने.

भारत को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो ईडन गार्डन स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 45 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे भारतीय टीम ने 42.1 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया.

तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए संजय मांजरेकर सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 95 गेंद में एक चौका की मदद से 75 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा चौथे क्रम एवं पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर (53) और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (नाबाद 54) भी अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे.

फाइनल मुकाबले में कपिल देव का प्रदर्शन

बात करें फाइनल मुकाबले में कपिल देव के प्रदर्शन के बारे में तो उन्हें बल्लेबाजी में जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला. मगर गेंदबाजी में उन्होंने जमकर चमक बिखेरी. टीम के लिए उन्होंने नौ ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 3.44 की इकोनॉमी से 31 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

