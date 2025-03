वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव का या टी-20 वर्ल्ड कप में सूर्या का, किसका कैच था बेस्ट? मदन लाल ने बताया

Whose catch was the best, Surya or Kapil dev: 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के कपिल देव ने गेंदबाज मदन लाल (Madan Lal) की गेंदबाजी पर विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards catch in 1983 World Cup Final) का एक कमाल का कैच लिया था, कपिल देव (Kapil dev) के उस कैच ने भारत को पहली बार विश्व विजेता बनने में अहम भूमिका निभाई थी. कपिल देव के द्वारा लिए गए उस कैच को मैच का टर्निंग प्वाइंट माना जाता है. उस कैच को आज भी विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन कैच माना जाता है. वहीं, 2024 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर दो प्रयास में डेविड मिलर का कैच लिया था जिसने भारत को दूसरी बार टी-20 का विश्व विजेता बना दिया था.

सूर्या के इस कैच की तुलना कपिल देव के उस कैच से होती है. अब इस तुलना पर 1983 विश्व विजेता टीम के सदस्य और फाइनल में विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) का विकेट लेने वाले मदन लाल (Madan Lal) ने रिएक्ट किया है. मदन लाल ने दोनों में से किसका कैच बेस्ट है, उस बारे में अपनी राय दी है.

पूर्व भारतीय दिग्गज ने माना है कि 1983 वर्ल्ड कप में लिया गया कैच सूर्या के कैच से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था. मदन लाल ने ndtv के साथ बात करते हुए इस बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि, "कपिल देव का कैच बेस्ट कैच था. कपिल ने काफी दौड़ लगाकर कैच को पकड़ा था और वह भी महान ग्रेट विवियन रिचर्ड्स का, उस कैच के लेते ही हमें यकीन हो गया था कि हम विश्व कप का खिताब जीत जाएंगे. मेरे नजर में कपिल का कैच ज्यादा मुश्किल कैच था".

Catches win Matches 🔥



1983 : Kapil Dev's running catch to dismiss Viv Richards

turned that final on its head



2024 : SKY's stunning catch on the boundary to dismiss Miller did the same….this was special🔥❤️#T20IWorldCup #T20WorldCup2024Final #INDvSAFinal #INDvsSA2024 pic.twitter.com/Druvr5bSEf — VS (@vee_ess1206) June 30, 2024

बता दें कि 1983 वर्ल्डकप के फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को 40 रन से हराकर पहली बार विश्व विजेता बनने का कमाल किया था. वहीं, 2024 टी-20 वर्ल्डकप में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार टी-20 वर्ल्डकप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी.