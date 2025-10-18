क्रिकेटर से बेहतर गोल्फर...NDTV वर्ल्ड समिट में कपिल देव को लेकर बोले अमिताभ कांत

तीन साल तक जी-20 में भारत के शेरपा रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के मंच पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमिताभ कांत की मानें तो 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान एक क्रिकेटर के मुकाबले एक बेहतर क्रिकेटर हैं. बता दें, कपिल देव मौजूदा समय में भारत के पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं.

पूर्व जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा,"भारत में किसी भी खेल में सबसे अधिक संभावनाएं गोल्फ में हैं. भारत दुनिया के शीर्ष चैंपियन पैदा करने जा रहा है. हमारी जनसांख्यिकी बहुत युवा है. हमारी औसत आयु 28 वर्ष है."

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो सहित सात पेशेवर खिताबों के विजेता अजितेश संधू ने कहा,"गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसे आप किसी भी समय चुन सकते हैं. आपको बहुत कम उम्र में शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर यदि आपके पास एथलेटिक क्षमता है. मुझे लगता है कि गोल्फ और क्रिकेट के बीच यही संबंध है." अजितेश ने पीजीटीआई में 5 इवेंट भी जीते हैं.