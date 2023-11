सचिन का कोहली ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब विराट का 50 वनडे शतकों का रिकॉर्ड यह बल्लेबाज तोड़ेगा, पाकिस्तानी दिग्गज ने की भविष्यवाणी

अब कोहली का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा

Who can break Virat Kohli 50 centuries record in ODI: विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर (kohli vs Sachin Tendulkar) के 50 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़कर धमाका कर दिया. कोहली अब वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वर्ल्ड कप 2023 (World cup 2023) के पहले सेमीफाइनल में कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 117 रनों की पारी खेली और अपने वनडे करियर में 50 शतक पूरे किए. कोहली ने यह शतक जमाकर विश्व क्रिकेट में हड़कंप मचा दी. यहां तक कि क्रिकेट के भगवान ने भी कोहली की तारीफ की और कहा कि, उन्हें काफी खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड किसी भारतीय ने तोड़ा है.