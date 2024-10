Kusal Mendis: कुसल मेंडिस ने ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ का अवॉर्ड दूसरी बार जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी बने

Kamindu Mendis, ICC player of the Months: श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस को सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है. बता दें कि कुसल मेंडिस को यह दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है. मेंडिस दो बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं. इससे पहले मार्च महीने में मेंडिस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा गया था.

A rising Sri Lankan Test phenom has beaten a compatriot and an Australian star to ICC Men's Player of the Month honours for September ⭐



More 👇https://t.co/n7Fz6hyOo3