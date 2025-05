Jos Buttler: एमएस धोनी, विराट कोहली या सौरव गांगुली नहीं, बल्कि इस भारतीय कप्तान के फैन हैं जोस बटलर

Jos Buttler Big Statement: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर खिलाड़ी जोस बटलर की पूरी दुनिया दीवानी है. ऐसे में अगर वह किसी क्रिकेटर को लेकर अपना विचार साझा करते हैं तो वह काफी बड़ी बात है. 34 वर्षीय बल्लेबाज से जब हाल ही में पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में किस भारतीय क्रिकेटर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने काफी खूबसूरती के साथ दिया. उन्होंने बिना ज्यादा समय गंवाए रोहित शर्मा का नाम लिया. बटलर ने कहा, 'रोहित शर्मा ने जिस तरह से देश (टीम इंडिया) की कप्तानी की है और जिस तरह से उन्होंने खेला है. मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं.'

रोहित शर्मा का नाम टीम इंडिया के दिग्गज कप्तानों में शुमार हो चुका है. महेंद्र सिंह धोनी के बाद वह भारतीय टीम को आईसीसी का सर्वाधिक खिताब दिलाने वाले दूसरे कप्तान हैं. उनकी अगुवाई में ब्लू टीम ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप, जबकि इसी साल दुबई में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाया है. यही नहीं उनका आईपीएल में भी बतौर कप्तान जलवा रहा है. वह अपनी अगुवाई में मुंबई इंडियंस की टीम को पांच बार खिताब दिला चुके हैं. मौजूदा समय में वह बतौर खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं.

Question: Which Indian cricketer has impressed you the most over the last few years? [Kookaburra Cricket India]



Jos Buttler said "Rohit sharma, in the way he has captained the country & I think the way he has played, I am a big rohit fan". pic.twitter.com/Cvd0b6sAVz