Jos Buttler: विराट कोहली और रोहित शर्मा का मिश्रित रूप है यह भारतीय स्टार, जोस बटलर के बयान से मची खलबली

Jos Buttler Big Statement: इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है. जिसके बाद से लगातार वह सुर्खियों में हैं. कुछ लोग चयनकर्ताओं के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने आलोचना भी की है. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने भी युवा बल्लेबाज पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका मानना है कि गिल टीम इंडिया के लिए टेस्ट और टी20 के पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के मिश्रित रूप साबित होंगे.

हाल ही में संन्यास का ऐलान करने वाले अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को टीम इंडिया का टेस्ट प्रारूप में कप्तान बनाया गया है. चयनकर्ताओं का मानना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. गिल युवा और होनहार खिलाड़ी हैं. वह भारतीय टीम को एक पायदान ऊपर लेकर जाएंगे. उनके अलावा टीम के उप-कप्तानी की जिम्मेदारी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर रखी गई है.

Jos Buttler "I think Shubman Gill will be a mix of Virat Kohli and Rohit Sharma." pic.twitter.com/MaiEllwgZ2