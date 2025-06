IND vs ENG: इससे अच्छी प्लेइंग इलेवन हो ही नहीं सकती! पहले टेस्ट के लिए भारतीय दिग्गज ने कर दिया अपने 11 रणबाकुरों का ऐलान

Dodda Ganesh Picks His India XI For First Test Against England: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज शुक्रवार (20 जून 2025) से हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से 24 जून के बीच हेडिंग्ले, लीड्स में खेला जाएगा. आगामी मुकाबले के लिए इंग्लिश टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. मगर भारतीय टीम का ऐलान होना अब भी बाकी है. आगामी मुकाबले में टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी. उसपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. देश के कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का सुझाव भी दिया है. जिसमें पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश का भी नाम शामिल है.

देश के लिए चार टेस्ट और एक वनडे मैच खेलने वाले पूर्व खिलाड़ी ने पहले टेस्ट मैच के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल का चुनाव किया है. इसके अलावा उन्होंने सबको चौंकाते हुए तीसरे क्रम पर आईपीएल में धमाल मचाने वाले युवा स्टार साई सुदर्शन को मौका दिया है. चौथे स्थान पर उन्होंने कैप्टन शुभमन गिल, जबकि पांचवें क्रम पर करुण नायर को टीम में शामिल किया है.

My playing XI for the first test at Leeds:



KL Rahul

Jaiswal

Sai Sudharsan

Gill

Karun Nair

Pant (WK)

Jadeja

Thakur

Bumrah

Siraj

Prasidh



Batting till no 8; also gives you four genuine seam options. This is probably the best XI to start with #ENGvIND