जोस बटलर और ब्रॉड ने चुने 21वीं सदी के 10 महान गेंदबाज, मुरलीधरन और मैक्ग्रा से आगे बुमराह, अश्विन-कुंबले जैसे बड़े नाम गायब, देखें लिस्ट

इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर और पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 21वीं सदी के टॉप 10 गेंदबाजों को चुना. उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीसरे नंबर पर रखा, जो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा और श्रीलंकाई स्पिन जादूगर मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से भी आगे हैं. बटलर और ब्रॉड 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर बात कर रहे थे, जिसे वे दोनों मिलकर होस्ट करते हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुरलीधरन (1,347) को छठे स्थान पर रखा गया. उन्होंने अपने 20 साल के करियर में क्रिकेट वर्ल्ड कप (1996) और ICC चैंपियंस ट्रॉफी (2002) जीती थी. वहीं, तीन बार वर्ल्ड कप जीतने वाले और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले (71 विकेट) मैक्ग्रा को चौथे स्थान पर रखा गया. मैक्ग्रा ने 376 मैचों में 949 विकेट लिए हैं और वे पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

टॉप स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिन के जादूगर, दिवंगत शेन वॉर्न थे, जिन्होंने 1,001 विकेट और एक वर्ल्ड कप खिताब के साथ अपना इंटरनेशनल करियर खत्म किया. मुरली के अलावा वे 1,000 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले क्लब के इकलौते सदस्य हैं. वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में अब तक के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 991 विकेट लेने वाले और अब तक के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को दूसरे स्थान पर रखा गया. उन्होंने ब्रॉड के साथ तेज गेंदबाजी की एक लंबी और बहुत कामयाब जोड़ी बनाई थी.

बुमराह अब तक के सबसे बेहतरीन भारतीय तेज गेंदबाजों में से एक हैं और मॉडर्न दौर के भी बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने 243 मैचों में 511 विकेट लिए हैं, जिसमें 18 बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. भले ही उन्होंने विदेशी टेस्ट मैचों में यादगार कारनामे किए हों, लेकिन स्पिन के लिए मददगार भारतीय हालात में विकेट लेने की उनकी काबिलियत उन्हें अपने आप में एक लेजेंड बनाती है. वह भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आठवें गेंदबाज हैं. उन्होंने भारत के साथ दो T20 वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं; 2024 के टूर्नामेंट में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 के फाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था.

पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के 2023 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले कप्तान पैट कमिंस (535 इंटरनेशनल विकेट) हैं, और उनके बाद मुरलीधरन का नंबर आता है. सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के तीन खिलाड़ी हैं: डेल स्टेन (699 विकेट), कगिसो रबाडा (631 विकेट) और शॉन पोलॉक (823 विकेट). 10वां स्थान ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को मिला, जो दो बार वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुके हैं (773 इंटरनेशनल विकेट).

खास बात यह है कि इस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन, नाथन लियोन, रवींद्र जडेजा, अनिल कुंबले और टिम साउथी जैसे 21वीं सदी के सबसे कामयाब खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया.

बटलर और ब्रॉड के अनुसार 21वीं सदी के टॉप 10 गेंदबाज

शेन वॉर्न

जेम्स एंडरसन

जसप्रीत बुमराह

ग्लेन मैक्ग्रा

पैट कमिंस

मुथैया मुरलीधरन

डेल स्टेन

कगिसो रबाडा

शॉन पोलॉक

मिशेल स्टार्क

(ANI इनपुट के साथ)

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