Joe Root: राहुल द्रविड़ नहीं, दुनिया अब जो रूट को रखेगी याद, वर्ल्ड क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले बने पहले क्रिकेटर

Joe Root, India vs England: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर जो रूट ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में एक क्षेत्ररक्षक के रूप में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज थी. जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बतौर क्षेत्ररक्षक 210 कैच पकड़े थे. वहीं रूट के बतौर क्षेत्ररक्षक कैच पकड़ने की संख्या अब 211 हो गई है.

इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने का नाम आता है. 48 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 205 कैच लपके हैं. उनके बाद चौथे स्थान पर पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक्स कैलिस काबिज हैं. कैलिस के नाम टेस्ट क्रिकेट में 200 कैच पकड़ने का कारनामा है.

