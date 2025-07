Eng vs Ind: 'ओह! केएल राहुल ये क्या किया', छोड़ा कैच, तो भड़के फैंस, इतना महंगा साबित हुआ

England vs India: टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल (KL Rahul) लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन अर्द्धशतक बनाकर नाबाद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों फैंस उनसे वह कैच टपकाने के लिए बहुत ही गुस्से से भर गए, जो निश्चित तौर पर पकड़ा जाना चाहिए था. केएल राहुल का कैच छोड़ने का नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड पहली पारी में 387 रन बनाने में नाकाम साबित रहा. जब इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान 87वें ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लिश विकेटकीपर जैमी स्मिथ के बल्ले का मोटा किनारा लेती हुई गेंद स्लिप में खड़े हुए केल राहुल के पास पहुंची, तो अपने दाईं ओर केएल कैच नहीं पकड़ सके. उस समय स्मिथ सिर्फ 9 रन पर थे, जिन्होंने 51 रन बनाए और यह कैच भारत को 42 रन महंगा साबित हुआ.

यह एक आसान कैच था, जो पकड़ना बनता है. खासतौर पर केएल को जो विकेटकीपिंग भी करते हैं. बहरहाल, स्लिप कैचिंग पर काम करना होगा उन्हें

मौका था और इसका मनोवैज्ञानिक असर इंग्लैंड पर पड़ता ही, बल्कि भारत को भी खासा फायदा होता

Jamie Smith went on to score fifty after a drop catch from KL Rahul when Smith was at 5 runs. A golden chance missed. #KLRahul #ENGvIND #ENGvsIND #INDvsENG pic.twitter.com/XQqL0WYiP9

मीम्स कलाकार तो तुरंत प्रकट हो ही जाते हैं

बहरहाल, दिन का खेल खत्म होते-होते केएल ने फैंस की राय बहुत हद तक बदल दी. अब आप देखिए कि सोशल मीडिया की 'प्रतिक्रिया की उम्र' कितनी छोटी होती है. और कल वह अपने कैच टपकाने को और पूरी तरह भुला सकते हैं

KL Rahul in the series so far!



42

137

2

55

53*



He had scored a century at Lord's in the last tour & looks set for another in this match!



First BGT, then Champions Trophy & now England series, KL has looked a totally different player! ❤️

pic.twitter.com/xD6CyP1fV3