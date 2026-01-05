विज्ञापन
Joe Root Records Ashes 2025-2026: जो रूट की तुलना मौजूदा दौर के क्रिकेटर्स में सिर्फ़ विराट कोहली से की जा सकती है. अंतर्राष्ट्रीय शतकों की रेस में विराट कोहली 84 शतकों के साथ मौजूदा किसी भी क्रिकेटर्स की तुलना में कहीं आगे हैं.

डॉन ब्रैडमैन के करीब पहुंचे जो रूट, टेस्ट और वनडे में कारनामे बिल्कुल विराट कोहली जैसे
Joe Root Records Ashes 2025-2026

Joe Root Records Ashes 2025-2026: एशेज सीरीज़ के पांचवें और आख़िरी सिडनी टेस्ट में अपने टेस्ट करियर का 41वां शतक लगानेवाले 35 साल के जो रूट सेंचुरी-मशीन बने हुए हैं. बड़ी बात ये भी है कि वो सालों से बड़ी शतकीय पारियां खेलकर दुनिया को अपना दम दिखाते रहे हैं और अब सर डॉन ब्रैडमैन की तरह 150 प्लस के रिकॉर्ड के बेहद क़रीब पहुंच गए हैं. ख़ासकर पिछले पांच साल में वो दुनिया के सबसे ख़तरनाक बल्लेबाज़ साबित हुए हैं और 24 शतकीय पारियां खेली हैं.  

टेस्ट में जो रूट, वनडे में विराट कोहली

जो रूट की तुलना मौजूदा दौर के क्रिकेटर्स में सिर्फ़ विराट कोहली से की जा सकती है. अंतर्राष्ट्रीय शतकों की रेस में विराट कोहली 84 शतकों के साथ मौजूदा किसी भी क्रिकेटर्स की तुलना में कहीं आगे हैं. पिछले पांच सालों में जो रूट जो तहलका टेस्ट में मचाते रहे हैं, वनडे में लगभग वही दबदबा विराट कोहली के नाम रहा है. जो रूट ने पिछले पांच सालों में 66 टेस्ट (करीब सवा सौ पारी) में 56 के औसत से खेलते हुए 24 शतकीय पारियां खेलीं हैं.  जबकि विराट कोहली ने इन्हीं पांच सालों में 55 के औसत से खेलते हुए 10 शतकीय पारियां खेली हैं

पिछले पांच सालों में जो रूट के टेस्ट के आंकड़े और विराट कोहली के वनडे मैचों में आंकड़े करीब-करीब एक जैसे ही लगते हैं. 

विराट कोहली VS जो रूट: 2021-2026 तक* 
जो रूट                                      विराट कोहली
मैच            66 टेस्ट (131 पारी)       57 वनडे
रन             6114                           2517
औसत        56                               55
शतक        24                               10
बेस्ट          262                             166*


ब्रैडमैन के करीब पहुंचे जो रूट

बड़ी शतकीय पारियां खेलने में तो जो रूट का जवाब नहीं. इस मामले में उनकी तुलना मौजूदा दौर के किसी भी खिलाड़ी से शायद ही हो सकती है. सिडनी में 160 रनों की पारी (15 चौके, 242 गेंद) खेलकर वो श्रीलंका के महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए सर डॉन ब्रैडमैन के क़रीब पहुंच गए हैं. इस रेस में सबसे ऊपर ज़ाहिर तौर पर 20 डेढ़ सौ प्लस रनों की पारियों के साथ सचिन तेंदुलकर का नाम है. 

टेस्ट में 150+ का स्कोर बनाने वाले धुरंधर

20- सचिन तेंदुलकर 
19- ब्रायन लारा
19- कुमार संगाकारा
18- डॉन ब्रैडमैन
17- जो रूट – इंग्लैंड
16- महेला जयवर्धने - श्रीलंका
15- जैक कैलिस – द.अफ़्रीका
14- विरेन्द्र सहवाग - भारत
14- स्टीव वॉ - ऑस्ट्रेलिया
5- यशस्वी जायसवाल - भारत


टेस्ट शतकों में सचिन के रिकॉर्ड से कितनी दूर हैं जो रूट

जो रूट के करियर का ये 41वां टेस्ट शतक है. लेकिन कमाल की बात है कि रूट ने अपनी उम्र 30 साल से 35 साल के अंदर (24 शतक) जितने शतक लगाए उतने 22 से 30 साल की उम्र के बीच (17 शतक) नहीं लगा पाए. जो रूट का क्लास उनकी उम्र के साथ और निखरा है. ज़रा इन करिश्माई आंकड़ों पर गडौर फ़रमाएं जहां एक बार फिर मास्टर-ब्लास्टर सचिन दा जवाब नहीं. 

भारत और दुनिया के टेस्ट में चुनिंदा शतकवीर

51- सचिन तेंदुलकर- भारत
45- जैक कैलिस- द. अफ्रीका
41- रिकी पोंटिंग- ऑस्ट्रेलिया
41- जो रूट- इंग्लैंड
38- कुमार संगाकारा- श्रीलंका
36- राहुल द्रविड़- भारत
36- स्टीवन स्मिथ- ऑस्ट्रेलिया
34- सुनील गावस्कर- भारत
30- विराट कोहली- भारत
29- सर डॉन ब्रैडमैन- ऑस्ट्रेलिया
23- विरेंद्र सहवाग – भारत

