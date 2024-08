जो इंग्लैंड के लिए बना रहा है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, उसे ही नहीं मिली टीम में जगह, दिग्गज खिलाड़ी हुआ इग्नोर

England Announced Team for ODI and T20 Series Against Australia: मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में व्यस्त है. इसके बाद इंग्लिश टीम को अपने घरेलू जमीं पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का सीमित ओवरों के प्रारूप में सामना करना है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 और 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. आगामी सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान भी हो चुका है. दोनों फॉर्मेट में टीम की अगुवाई अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोड़ बटलर करेंगे.

यही नहीं आगामी सीरीज के लिए जहां कई बड़े नामों को नजरंदाज किया गया है. वहीं हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट में जबर्दस्त प्रदर्शन करने वाले 5 युवाओं को टीम में शामिल किया गया है. इसमें बैटिंग ऑलराउंडर जैकब बेथेल, पेशेवर बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स, गेंदबाजी से मैच का रुख बदलने में माहिर जोश हल, जॉन टर्नर और डैन मूसली का नाम शामिल है.

England's T20i squad Vs Australia:



Buttler (C), Archer, Rashid, Jacks, Livingstone, Salt, Topley, Jacob Bethell, Carse, Cox, Curran, Josh Hull, Mahmood, Mousley and John Turner.



ODI Squad:

ODI Squad:

Buttler (C), Archer, Atkinson, Bethell, Brook, Carse, Duckett, Hull, Jacks, Potts,…

जैकब बेथेल और डैन मूसली को केवल टी20 फॉर्मेट के लिए टीम में चुना गया है. वहीं जॉर्डन कॉक्स, जोश हल और जॉन टर्नर टी20 के साथ-साथ वनडे फॉर्मेट में भी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. बेथेल की मौजूदा उम्र 20 साल है, जबकि मूसली उनसे 3 साल बड़े यानी 23 साल के हैं.

जो रूट को नहीं मिली टीम में जगह

इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को एक बार फिर से सीमित ओवरों के प्रारूप से नजरंदाज किया गया है. मौजूदा समय में वह श्रीलंका के खिलाफ जारी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में शिरकत कर रहे हैं. यहां पहले ही टेस्ट मुकाबले में वह बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कुछ एक बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं. इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है.

वनडे और टी20 में रूट का प्रदर्शन

रूट ने इंग्लैंड के लिए अबतक 171 वनडे और 32 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की 160 पारियों में 47.61 की औसत से 6522 और टी20 की 30 पारियों में 35.72 की औसत से 893 निकले हैं. वनडे में रूट के नाम 16 शतक और 39 अर्धशतक वहीं टी20 में 5 अर्धशतक दर्ज है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम

टी20 टीम: जोस बटलर (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्से, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, जोश हल, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, डैन मूसली, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले और जॉन टर्नर.

वनडे टीम: जोस बटलर (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्से, बेन डकेट, जोश हल, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, रीस टॉपले और जॉन टर्नर.

