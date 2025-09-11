'वह गेंदबाजों को कहीं भी मार सकता है...,' जो रूट ने इस खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का दूसरा 'केविन पीटरसन'

Joe Root compares Harry Brook to Kevin Pietersen : इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने वर्ल्ड क्रिकेट के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो दूसरा 'केविन पीटरसन' मानते हैं. रूट का मानना है कि वह जिस अंदाज में खेलता है, उसमें उन्हें पीटरसन की झलक नजर आती है. रूट ने स्टीक टू क्रिकेट के पॉडकास्ट पर बात करते हुए उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने हैरी ब्रूक की तुलना इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन से की है.

रूट ने ब्रूक को लेकर कहा, जब केपी क्रीज पर होते थे और उनकी उपस्थिति काफी डराने वाली होती थी, गेंदबाज भयभीत रहते थे, जबकि हैरी के साथ यह है कि वह आपको (गेंदबाज) कहीं भी, कभी भी कैसे हिट कर सकता है."

रूट ने आगे कहा, "आपको बस यह नहीं पता होता कि गेंद कब आएगी. एक गेंदबाज़ के तौर पर, आप सोचते हैं कि अगर गेंद ऑफ़ स्टंप के ऊपर से टकराती है, तो वह या तो फाइन लेग के ऊपर से जाएगी या मिड-ऑफ़ पर. जब आपके साथ पास ऐसी मानसिकता वाले बल्लेबाज होते हैं तो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. वहां विरोधी टीम से कोई ख़तरा नहीं होता, ब्रूक ऐसे ही बल्लेबाज हैं. (Joe Root compares Harry Brook to Kevin Pietersen as England batting partner)

वहीं, हैरी ब्रूक के करियर की बात करे तो (Harry Brook Profile - Cricket Player England) इंग्लैंड के बल्लेबाज ने अबतक 30 टेस्ट मैच खेलकर 2820 रन बनाए हैं जिसमें 10 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज है. वहीं, वनडे में ब्रूक ने 32 मैच खेलकर 995 रन बनाने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में ब्रूक के नाम 48 मैच खेलकर 873 रन बनाने का कमाल दर्ज है.