VIDEO: भोलेनाथ की वजह से RCB को मिली जीत? जीतेश शर्मा के बयान से मची सनसनी

Jitesh Sharma, Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru, 70th Match: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेली गई जीतेश शर्मा के पारी की जितनी भी सराहना की जाए, उतनी कम है. मुकाबले के दौरान एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम आरसीबी के खिलाफ यह मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम कर लेगी. मगर निचले क्रम में आकर जीतेश ने जिस अंदाज में तबाही मचाई और करीब एकतरफा अंदाज में आरसीबी को जीत दिला दी. उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम के लिए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 33 गेंदों का सामना किया. इस बीच 257.58 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 85 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौके और छह खूबसूरत चौके निकले. जिसके लिए उन्हें, 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

मैच के बाद एलएसजी के खिलाफ खेली गई इस मैच विनिंग पारी के बाद वह काफी खुश नजर आए. इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ का भी शुक्रिया किया. उन्होंने कहा, 'मैं सही में विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसी इनिंग्स आई है. मैं बस कोशिश कर रहा था कि मूवमेंट में रहूं. सांस लेते रहूं और जितना हो सके उतने अच्छे से बॉल को देख पाऊं. बस वही करने की कोशिश कर रहा था. मैं भोलेनाथ को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उनकी वजह से हो पाया और हम जीत पाए.'

