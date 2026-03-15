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'ICC से बड़ा नहीं कोई देश...' जय शाह ने पहली बार पाकिस्तान-बांग्लादेश ड्रामे पर तोड़ी चुप्पी

Jay Shah Broken Silence on Bangladesh Pakistan Drama: आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है. शाह ने कहा है कि कोई भी देश या टीम संगठन से बड़ी नहीं होती. आईसीसी सभी सदस्य टीमों के सामूहिक प्रयास से चलता है.

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'ICC से बड़ा नहीं कोई देश...' जय शाह ने पहली बार पाकिस्तान-बांग्लादेश ड्रामे पर तोड़ी चुप्पी
Jay Shah Broken Silence on Bangladesh Pakistan Drama

Jay Shah Broken Silence on Bangladesh Pakistan Drama: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने टी20 विश्व कप 2026 से पहले हुए विवाद पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. शाह ने कहा है कि कोई भी देश या टीम संगठन से बड़ी नहीं होती. आईसीसी सभी सदस्य टीमों के सामूहिक प्रयास से चलता है. बता दें, वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज किया था. इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला किया. कई राउंड की मीटिंग के बाद भी जब बात नहीं बनी, तो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया और उनकी जगह स्कॉटलैंडड को शामिल किया गया. बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने ड्रामा किया. लेकिन अंब में वह भी आईसीसी से आगे झुका.

एक अवॉर्ड समारोह में जय शाह ने कहा, "विश्व कप से पहले काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि कुछ टीमें हिस्सा लेंगी या नहीं. आईसीसी अध्यक्ष के तौर पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई भी टीम संगठन से बड़ी नहीं होती. कोई एक टीम मिलकर संगठन नहीं बनाती, बल्कि सभी टीमों के साथ मिलकर ही संगठन चलता है." जय शाह ने बताया कि इस विश्व कप ने दर्शकों के मामले में इतिहास रच दिया. कुल व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए. एसोसिएट टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. यूएसए ने भारत को, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को और नेपाल ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी. जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया.

आईसीसी अध्यक्ष ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भविष्य के लिए लगातार मेहनत करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि टीम को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक सहित आने वाले बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करनी चाहिए.

विश्व कप से पहले विवाद तब शुरू हुआ था, जब बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत आने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया था. पाकिस्तान ने इसके बाद बांग्लादेश के समर्थन में विश्व कप के बहिष्कार की धमकी दी थी. पाकिस्तान का कहना था कि आईसीसी बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार कर रही है.

पाकिस्तान ने पहले पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार की बात कही, फिर भारत के साथ ग्रुप स्टेज का मुकाबला न खेलने की बात कही. आईसीसी की मध्यस्थता और बांग्लादेश पर किसी तरह का बैन न लगाए जाने के वादे के बाद पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया और भारत के खिलाफ मैच खेला. पाकिस्तान सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि भारतीय टीम ने लगातार दूसरा टी20 विश्व कप जीता.

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