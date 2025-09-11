विज्ञापन
Asia Cup 2205: बुमराह ने घातक यॉर्कर पर बल्लेबाज को खड़े-खड़े कर दिया बोल्ड, देखकर इरफान पठान के भी उड़े होश, Video

Jasprit Bumrah perfect yorker video viral: बुमराह जब अपने फॉर्म में होते हैं तो यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही इरफान ने ये शब्द कहे वैसे ही बुमराह ने यॉर्कर किया और यूएई ओपनर को बोल्ड कर दिया. 

Asia Cup 2205: बुमराह ने घातक यॉर्कर पर बल्लेबाज को खड़े-खड़े कर दिया बोल्ड, देखकर इरफान पठान के भी उड़े होश, Video
Irfan pathan react on Jasprit Bumrah perfect yorker video viral: इरफान का रिएक्शन वायरल
  • भारत ने एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ टी20 मैच में 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की
  • भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव ने तेजी से रन बनाकर टीम को जीत दिलाई
  • कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर प्लेयर ऑफ़ द मैच का खिताब अपने नाम किया
Jasprit Bumrah perfect yorker video: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में यूएई के खिलाफ जोरदार जीत के साथ किया है.  इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप की सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर ली है.  यूएई ने भारतीय टीम को जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य दिया था.  अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया.इस मैच में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 3 ओवर में 19 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहे. बुमराह ने यूएई के ओपनर अलीशन शराफू (Alishan Sharafu) को अपनी घातक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. 

बल्लेबाज कुछ समझ पाता गेंद स्टंप पर लग जाती है. अलीशन शराफू को खड़े-खड़े क्लीन बोल्ड हो जाते हैं. बुमराह की गेंद को देखकर सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि कमेंट्री कर रहे इरफान पठान भी चौंक जाते हैं. इरफान ने वकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बुमराह की इस घातक यॉर्कर की तारीफ की. 

इरफान ने अपने पोस्ट में लिखा, "पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर उनकी उच्चतम गुणवत्ता को दर्शाती है." इरफान पठान का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Irfan Pathan on Jasprit Bumrah perfect yorker)

दरअसल, जब बुमराह ने अलीशन शराफू को बोल्ड किया तो उस समय इरफान भी कमेंट्री कर रहे थे. कमेंट्री के दौरान इरफान ने जैसे ही कहा कि बुमराह जब अपने फॉर्म में होते हैं तो यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही इरफान ने ये शब्द कहे वैसे ही बुमराह ने यॉर्कर किया और यूएई ओपनर को बोल्ड कर दिया. 

