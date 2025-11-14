IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 17 ​​साल में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज

Jasprit Bumrah Five Wicket Haul IND vs SA 1st Test: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन किया. मैच के पहले दिन बुमराह ने अपने 14 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर पांच विकेट चटकाए और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमान मजबूती से संभाली. बुमराह अपने प्रदर्शन के साथ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, वह पिछले 17 सालों में भारत में किसी लाल गेंद वाले टेस्ट मैच के पहले दिन पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज़ गेंदबाज़ बने.

उनसे पहले यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टेन ने 3 अप्रैल 2008 को अहमदाबाद टेस्ट में हासिल की थी, जब उन्होंने 8 ओवर में 23 रन देकर पांच विकेट लिए थे. इसके साथ इशांत शर्मा ने 22 नवंबर 2019 को कोलकाता में गुलाबी गेंद से खेले गए टेस्ट में 12 ओवर में 22 रन देकर पांच विकेट लिए थे और मैट हेनरी (न्यूज़ीलैंड) ने अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन पांच भारतीय बल्लेबाज़ों को आउट किया था, क्योंकि पहला दिन बारिश के कारण रद्द हो गया था.

बुमराह का 16वां पांच विकेट हॉल

बुमराह के करियर में यह उनका 16वां पांच विकेट हॉल है. इससे पहले सिर्फ चार भारतीय गेंदबाज़ उनसे आगे हैं जिसमे रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और कपिल देव शामिल हैं. ये चारों गेंदबाज़ टेस्ट क्रिकेट में बुमराह से अधिक पांच विकेट हॉल ले चुके हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका में भी बुमराह का दबदबा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे अधिक पांच विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज़ों की सूची में भी बुमराह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनसे ऊपर केवल डेल स्टेन - 5 बार और रविचंद्रन अश्विन – 5 बार. बुमराह अब तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में चार बार पांच विकेट हॉल ले चुके हैं और यह सिलसिला आगे और भी लंबा हो सकता है.