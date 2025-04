VIDEO: करुण नायर की धुनाई से बौखलाए बुमराह ने बीच मैदान में किया लफड़ा, रोहित बस मजे लेते रहे

Jasprit Bumrah Karun Nair Have Heated Exchange During DC vs MI: आईपीएल 2025 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला बीते कल (13 अप्रैल) दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई की टीम बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान करीब तीन साल बाद आईपीएल में लौटे अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर प्रचंड लय में नजर आए. उन्होंने एमआई के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपना निशाना बनाया. बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने बुमराह के कुल नौ गेंदों का सामना किया. इस बीच दो छक्के और चार चौके की मदद से 26 रन बटोरने में कामयाब रहे. जिसे बुमराह पचा नहीं पाए. जिसके बाद बीच मैदान में दोनों खिलाड़ियों को आपस में उलझते हुए भी देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान जब करुण नायर अपने साथी खिलाड़ी से बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान अचानक से बुमराह उनके पास आ गए और सख्त शब्दों की बौछार करने लगे. जिसके बाद नायर ने भी बखूबी उनका जवाब दिया. मगर उन्हें बहुत ही सौम्यता के साथ बातचीत करते हुए देखा गया.

