IND vs UAE: जसप्रीत बुमराह ने बरपाया कहर, लहराती हुई गेंद पर अलीशान शराफू ऐसे खा गए गच्चा

Jasprit Bumrah Bowled Alishan Sharafu: UAE के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया था फैसला.

Jasprit Bumrah Bowled Alishan Sharafu IND vs UAE: टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के अपने अभियान का आगाज यूएई के खिलाफ कर दिया है, यूएई के बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने अलीशान शराफू को बोल्ड मारकर पहला झटका दिया. बुमराह की गेंद पर अलीशान शरफू बोल्ड आउट हुए और बुमराह ने दिखा दिया कि बॉस कौन है. बुमराह की गेंद से ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ गई. शरफू ने इससे पहले उन्हें आखिरी ओवर में चार्ज दिया था, इसलिए बुमराह ने उन्हें सबक सिखा दिया. शरफू आखिरी गेंद पर चौका लगाने में कामयाब रहे थे और अब जब बुमराह को इस ओवर में उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला, तो उन्होंने अपनी यॉर्कर से चकमा दे दिया. 

भारत के खिलाफ यूएई की पूरी टीम 57 रन पर ऑल-आउट हो गई. भारत ने 13.1 ओवर में UAE को ऑल-आउट कर दिया.  कुलदीप यादव ने 7 रन देकर लिए 4 विकेट, शिवम दुबे ने 4 रन देकर लिए 3 विकेट विकेट लेकर एशिया कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत रही.

लगातार 15 बार असफल होने के बाद भारत ने आखिरकार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला टॉस जीत लिया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बुधवार को एशिया कप के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला करके इस उपलब्धि को यादगार बनाया. भारत की हार का सिलसिला इस साल जनवरी में पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ ट्वेंटी-20 श्रृंखला से शुरू हुआ था. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी इंग्लैंड के खिलाफ यादगार पाँच मैचों की श्रृंखला में सभी टॉस गंवाए.

