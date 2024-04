जसप्रीत बुमराह RCB के सबसे बड़े काल, रिकॉर्ड देख आप कहेंगे बात तो सही है

Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah became 1st bowler to take most wickets against RCB: जसप्रीत बुमराह ने रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलौर के खिलाफ इतिहास रच दिया है. वह आरसीबी के खिलाफ सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह खास उपलब्धि सयुंक्त रूप से रवींद्र जडेजा और संदीप शर्मा के नाम दर्ज थी. दोनों खिलाड़ियों ने आरसीबी के खिलाफ क्रमशः 26-26 विकेट चटकाए थे. वहीं वानखेड़े स्टेडियम में 5 विकेट चटकाने के बाद बुमराह के विकेटों की संख्या 29 हो गई है.