जेसन होल्डर वेस्टइंडीज क्रिकेट के इतिहास में हो गए अमर, ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ सबसे बड़ी उपलब्धि अपने नाम की

Jason Holder, Pakistan vs West Indies: जेसन होल्डर ने इतिहास रच दिया है. वह वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2006 से 2021 के बीच 91 टी20 मुकाबले खेलते हुए 77 पारियों में 78 विकेट चटकाए थे. मगर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में चार विकेट चटकाते हुए होल्डर ने उन्हें पछाड़ दिया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके विकेटों की संख्या अब 81 हो गई है.

मैच के दौरान 33 वर्षीय ऑलराउंडर ने कुल चार ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 4.75 की इकोनॉमी से 19 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार दोनों सलामी बल्लेबाज सैम अयूब (07) और साहिबजादा फरहान (03) के अलावा हसन नवाज (40) और मोहम्मद नवाज (02) बने.

From one allrounder to the next, Jason Holder surpasses Dwayne Bravo to become our leading bowler in T20Is. #WIvsPAK | #FullAhEnergy pic.twitter.com/PrzQfCflJ2