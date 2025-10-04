विज्ञापन
Rohit Sharma: 'यह गलत ही नही हुआ, बल्कि...', रोहित नहीं रहे वनडे कप्तान, तो बुरी तरह फैंस भड़के

Australia vs India: रविवार को जैसे ही रोहित को वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने की खबर आई, उनके करोड़ों चाहने वाले गुस्से से भर गए

रोहित ने अपनी कप्तानी में भारत को दो लगातार आईसीसी ट्रॉफियां जिताईं
  • चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाने का फैसला सही बताया है
  • रोहित शर्मा के फैंस इस निर्णय से नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं
  • आठ महीने पहले टीम ने रोहित की कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफी का खिताब जीता था, जो प्रशंसकों के लिए महत्वपूर्ण है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Australia vs India: जैसा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि आपको कुछ फैसले लेने पड़ते हैं. और तमाम हालात, आगे-पीछे सभी पहलुओं को देखते हुए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे कप्तानी से हटाने का फैसला एकदम सही नजर आता है, लेकिन रोहित के फैंस इस फैसले से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं. और उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर उमड़े कमेंटों में साफ देखी जा सकती है. फैंस खासतौर से इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि जिस शख्स की कप्तानी में आठ महीने पहले ही टीम ने आईसीसी ट्रॉफी का खिताब जीता हो, उसे कप्तानी से कैसे हटाया जा सकता है. बहरहाल, अब सच यही है कि वनडे में 'रोहित कप्तानी युग' इतिहास बन चुका है, लेकिन फैंस की प्रतिक्रिया बताती है कि वे कितने बड़े कप्तान या हीरो रहे हैं. वास्तव में इनमें से कुछ फाइनलों को रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब में भी बदला है

ऐसे कमेंटों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है. समझा जा सकता है कि रोहित के प्रति प्यार कितना ज्यादा है

इसमें तो दो राय है ही नहीं कि यह एक युग के समापन जैसा है

बेहतर के हकदार हैं या थे. अब इस बात के कोई मायने नहीं. सच यह है कि अब गिल नए कप्तान हैं

ये भाई साहब वजह मांग रहे हैं. ऐसा लगता है कि इन्होंने चीफ सेलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी

खिताबों के अलावा जहां और भी हैं...!

Rohit Gurunath Sharma, Shubman Singh Gill, India, South Australia, Australia, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
