Rohit Sharma: 'यह गलत ही नही हुआ, बल्कि...', रोहित नहीं रहे वनडे कप्तान, तो बुरी तरह फैंस भड़के

- चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाने का फैसला सही बताया है
- रोहित शर्मा के फैंस इस निर्णय से नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं
- आठ महीने पहले टीम ने रोहित की कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफी का खिताब जीता था, जो प्रशंसकों के लिए महत्वपूर्ण है
Australia vs India: जैसा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि आपको कुछ फैसले लेने पड़ते हैं. और तमाम हालात, आगे-पीछे सभी पहलुओं को देखते हुए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे कप्तानी से हटाने का फैसला एकदम सही नजर आता है, लेकिन रोहित के फैंस इस फैसले से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं. और उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर उमड़े कमेंटों में साफ देखी जा सकती है. फैंस खासतौर से इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि जिस शख्स की कप्तानी में आठ महीने पहले ही टीम ने आईसीसी ट्रॉफी का खिताब जीता हो, उसे कप्तानी से कैसे हटाया जा सकता है. बहरहाल, अब सच यही है कि वनडे में 'रोहित कप्तानी युग' इतिहास बन चुका है, लेकिन फैंस की प्रतिक्रिया बताती है कि वे कितने बड़े कप्तान या हीरो रहे हैं. वास्तव में इनमें से कुछ फाइनलों को रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब में भी बदला है
Removing Rohit Sharma from captaincy isn't just unfair — it's pure disrespect to a legend. 💔— 𝑺𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏 𝑱𝒂𝒏𝒈𝒓𝒂 - सचिन जांगड़ा 🇮🇳 (@sachujangra) October 4, 2025
Gautam Gambhir & Ajit Agarkar, how can you forget so quickly what this man has done for Indian cricket?#Rohit #Gill #RohitSharma pic.twitter.com/VM3e3sXItq
ऐसे कमेंटों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है. समझा जा सकता है कि रोहित के प्रति प्यार कितना ज्यादा है
इसमें तो दो राय है ही नहीं कि यह एक युग के समापन जैसा है
Cricket become colourless.🤍— Avneesh Mishra (@RajaMishra007) October 4, 2025
He is not just a player,he is a revolution for Indian cricket.
THE END OF AN ERA 🖤#RohitSharma𓃵 #RohitSharma #INDvsAUS pic.twitter.com/wTk0MjrTCQ
बेहतर के हकदार हैं या थे. अब इस बात के कोई मायने नहीं. सच यह है कि अब गिल नए कप्तान हैं
When BCCI removed Virat Kohli from captaincy, many Rohit Sharma fans mocked him. But as Virat Kohli fans, we will not repeat the same mistake. We will stand with Rohit Sharma because he has given everything to Indian cricket. Despite losing 10kg in the gym and leading India to a… pic.twitter.com/sTrwJ7o6eK— ' (@viratkohli_un) October 4, 2025
ये भाई साहब वजह मांग रहे हैं. ऐसा लगता है कि इन्होंने चीफ सेलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी
Dear BCCI,— Tanay (@tanay_chawda1) October 4, 2025
Give a single reason for removing Rohit Sharma as captain ??#BCCI #RohitSharma #captaincy pic.twitter.com/WZxS9OuK2X
खिताबों के अलावा जहां और भी हैं...!
