'यह केवल कलंक भर नहीं बल्कि...', अब कनेरिया ने पहलगाम पर पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर बोला बड़ा हमला

Danish Kaneria attack on Pakistan Deputy Prime minister: मंगलवार को पूरे भारत को दहला देने वाले पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही अपने देश के खिलाफ एक से बढ़कर एक तीखे बयान देने वाले पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने इस बार इशाक डार (Ishaq Dar) को उनके घृणित बयान के लिए निशाने पर लिया है. इशाक ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने वाले इन आतंकियों को 'फ्रीडम फाइटर्स' करार दिया है. अब कनेरिया ने अपनी ताजा पोस्ट पर इसी बयान के लिए अशाक डार पर प्रहार किया है.

'न्याय मिलना चाहिए...' पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आग-बबूला हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया, ऐसे किया रिएक्ट

When the Deputy Prime Minister of Pakistan calls terrorists “freedom fighters,” it's not just a disgrace — it's an open admission of state-sponsored terrorism. pic.twitter.com/QlS1UDzq20 — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 24, 2025

कनेरिया ने X पर किए पोस्ट में कहा, 'जब पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आतंकवादियों को 'फ्रीडम फाइटर्स' करार देता है, तो यह केवल कलंक भर नहीं, बल्कि यह देश प्रायोजित आतंकवाद की खुले तौर पर स्वीकारोक्ति है.' हमेशा की तरह ही भारतीय भी दानिश की पोस्ट पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Great. Very soon Pakistan will achieve freedom too... Freedom from all states — Santosh (@santoshsinh2024) April 25, 2025

इस भारतीय फैन ने भी पाकिस्तान उप-प्रधानमंत्री को नसीहत दी है

This is so shameful , are you serious Freedom Fighters does he even know the meaning of the work Freedom Fighters I think Deputy Prime Minister of PAK needs to go and study from KG again — Heli(Aayu's Sister) 🔱 ♥️🦋 (@HeliPandya_SR) April 25, 2025

भारतीय दानिश के बयान के लिए उनका धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं

वैसे कौन जानता है कि देर-सबेर दानिश को भारतीय नागरिकता मिल ही जाए