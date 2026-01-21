विज्ञापन
IND vs NZ, 1st T20I: सिक्सर किंग बनेंगे ईशान किशन, 2 साल बाद वापसी, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

Ishan Kishan Sixes Upcoming Record IND vs NZ 1st T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका पिछला रिकॉर्ड साधारण रहा है. 7 टी20 मैचों की 7 पारियों में उन्होंने केवल 103 रन बनाए हैं और औसत 14.71 का रहा है जिसमे कोई अर्धशतक नहीं लगाया है.

Ishan Kishan Sixes Upcoming Record IND vs NZ 1st T20I: विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन 26 महीने बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी करने जा रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला है और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में उनका खेलना लगभग तय है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नागपुर में पहले टी20 की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि किशन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

यह निर्णय तिलक वर्मा की चोट के कारण लिया गया है, जो सीरीज के शुरुआती तीन मैचों से बाहर हैं. ईशान मूल रूप से ओपनर हैं, लेकिन मध्यक्रम में भी खेल चुके हैं, इसलिए बल्लेबाजी क्रम उनके लिए नई चुनौती नहीं होगी.

इस बीच ईशान के पास कुछ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है. वो टी20 में एक ओपनर के रूप में 200 छक्के पूरे करने के लिए उन्हें सिर्फ 1 छक्के की आवश्यकता है और बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज भारत में टी20 में 4000 रन पूरे करने के लिए उन्हें 16 रनों की जरुरत है.

हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका पिछला रिकॉर्ड साधारण रहा है. 7 टी20 मैचों की 7 पारियों में उन्होंने केवल 103 रन बनाए हैं और औसत 14.71 का रहा है जिसमे कोई अर्धशतक नहीं लगाया है. उनके पास इस रिकॉर्ड को सुधारने का मौका होगा. अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच उन्होंने 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. कुल मिलाकर, 32 टी20 मैचों में उन्होंने 6 अर्धशतकों के साथ 796 रन बनाए हैं.

