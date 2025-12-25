घरेलू क्रिकेट में रोहित-विराट के दमदार प्रदर्शन पर इरफान पठान का बड़ा बयान

Irfan Pathan Reacts on Virat Kohli and Rohit Sharma Vijay hazare Trophy: भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी में बल्ले से प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए, जब बुधवार को दोनों दिग्गजों ने अपनी-अपनी टीमों के लिए शतक बनाए. मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित ने टूर्नामेंट के पहले दिन सिक्किम के खिलाफ मैच जिताऊ 155 रन बनाए, जबकि कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 131 रन बनाकर दिल्ली को चार विकेट से जीत दिलाने में मदद की. "विराट कोहली और रोहित शर्मा घरेलू क्रिकेट में धूम मचा रहे हैं. युवा घरेलू क्रिकेटरों के लिए उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना और उनसे बहुत कुछ सीखना जीवन भर का अनुभव है. भारतीय क्रिकेट के इस दौर से मुझे बहुत प्यार है," पठान ने X पर लिखा.

Virat Kohli & Rohit Sharma lighting up domestic cricket. It's a lifetime experience for young domestic cricketers to share the dressing room with them and learn so much. Absolutely loving this phase of Indian cricket. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 25, 2025

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन के पहले हाफ में रिकॉर्ड तोड़ शतक बने, लेकिन दूसरे हाफ में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सेंटर स्टेज संभाला, दोनों ने प्रमुख एक दिवसीय घरेलू टूर्नामेंट में वापसी करते हुए शतक बनाए. रोहित ने सिर्फ 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, कोहली के तुरंत बाद, जिन्होंने 83 गेंदों में तेज शतक बनाया, जिससे विरोधियों पर उनका दबदबा साबित हुआ.

रोहित ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए बुधवार को मुंबई के लिए सात साल बाद अपने पहले विजय हजारे ट्रॉफी मैच में शतक बनाया. कोहली ने आत्मविश्वास से रन चेज़ का नेतृत्व किया, अपने सामान्य अंदाज़ में खेलते हुए, और एक शानदार शतक बनाया. यह उनका 58वां लिस्ट ए शतक है और इस महीने की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद चार पारियों में तीसरा शतक है.

पारी के पहले रन के साथ, कोहली 16,000 लिस्ट ए रन बनाने वाले नौवें खिलाड़ी के रूप में एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गए, जिसमें से 2008 में डेब्यू के बाद से भारत के लिए 14,000 से अधिक रन बनाए हैं. मैच के दौरान, कोहली ने 16000 लिस्ट ए रन बनाकर क्रिकेट इतिहास में भी अपनी जगह पक्की कर ली.

कोहली का 16,000 रन का मील का पत्थर उन्हें सचिन तेंदुलकर के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा भारतीय बनाता है. 37 साल के यह खिलाड़ी अब सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, सर विवियन रिचर्ड्स और अन्य दिग्गजों के साथ इस मुकाम को पार करने वाले कुल नौवें खिलाड़ी बन गए हैं.