IND vs BAN: इरफान पठान ने इस खिलाड़ी को बताया टी20 में वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक ओपनर

Irfan Pathan Picks World Most Dangerous T20 Opener IND vs BAN: संयुक्त अरब अमीरात- UAE में चल रहे एशिया कप में अभिषेक शर्मा (Irfan Pathan Picks Abhishek Sharma World Most Dangerous T20 Opener) का बल्ला विपक्षी टीम और और विपक्षी फैन्स के लिए साइलेंसर का काम कर रहा है. वह जब तक मैदान पर होते हैं विपक्षी फैंस एकदम खामोश, चुप पड़े होते हैं. पिन ड्रॉप साइलेंस. उनका बल्ला टीम इंडिया के लिए तलवार और विपक्ष टीम के लिए साइलेंसर का काम करता है. पिछली चार पारियों में उनका स्कोर हर बार पहले से बेहतर होता गया है.

अबतक की पांच पारियों में उन्होंने 30, 31, 38 और 74 और 75 रनों की पारियां खेली है. 190 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सभी विपक्षी टीम को दबाव में रखा है और भारतीय टीम का काम हमेशा इसलिए भी आसान होता दिखा. बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक (Abhishek Sharma Sixes vs BAN) ने अपनी पारी के दौरान 37 गेंदों का सामना किया और 75 रन थोक डाले, इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 203 की स्ट्राइक रेट के साथ 5 छक्के और 6 चौके जड़े.

दुनिया का सबसे घातक ओपनर

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान उन्हें दुनिया का सबसे घातक ओपनर मानते हैं. इरफ़ान पठान ने X पर ट्वीट किया है, "इस वक्त अभिषेक शर्मा T20 में दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर हैं. "

Abhishek sharma, the Most dangerous t20i opener in the world at the moment💪 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 24, 2025

अभिषेक शर्मा का यह फॉर्म अगर फाइनल तक बरकरार तो जो भी टीम की भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में उतरेगी है इसका सर दर्द लगातार बढ़ने ही वाला है.

बांग्लादेश के खिलाफ वो रन आउट हुए और एक बार फिर उन्हें युवराज सिंह और सहवाग के नसीहत याद आने वाली है. सहवाग ने उन्हें सलाह दी थी कि ऐसे मौके कम आते हैं इसलिए वह अपनी पारी को शतक तक पहुंचने की कोशिश करें. अब तक के 22 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उनके नाम 2 शतक और चार अर्ध शतकीय पारियां हैं. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आए ज्यादातर बांग्लादेशी फैन्स को अभिषेक शर्मा के तूफान ने आउट होने से पहले खामोश किए रखा.