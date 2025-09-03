'भारत के लिए पाकिस्तान नहीं...', इरफान पठान ने बताया कौन होगा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज

Ifran Pathan on Team India Asia Cup Challenge: हाल के महीनों में भारतीय खिलाड़ियों को टी20 क्रिकेट खेलने का अधिक मौका नहीं मिला पाया है, लेकिन पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि भारतीय टीम आगामी एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेगी. सोनी स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में पठान ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर्स हमेशा खेल से जुड़े रहते हैं. उन्होंने बताया कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) खिलाड़ियों को तैयारी, फिटनेस टेस्ट और मैच सिमुलेशन जैसी सुविधाएं देती है, जिससे टीम निरंतर अभ्यास में रहती है. भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 सितंबर को होना है, लेकिन पठान के अनुसार पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है.

उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान की टीम धीमी पिचों पर भारतीय बल्लेबाज़ों को चुनौती दे सकती है. पठान के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी नई लय और मजबूत नेतृत्व की तलाश में है. चयनकर्ताओं ने हाल ही में शुभमन गिल को टी20 टीम में उप-कप्तान बनाकर चौंकाया है. लंबे समय से वह इस प्रारूप में नहीं खेले थे, लेकिन अब सूर्यकुमार यादव के डिप्टी के तौर पर टीम में वापसी करेंगे. पठान का मानना है कि यह कदम भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा.

उन्होंने कहा कि गिल की टीम में एंट्री सूर्यकुमार की सहमति से हुई है, और यह दिखाता है कि सूर्यकुमार न केवल प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि नेतृत्व कौशल भी विकसित कर रहे हैं. इससे भारतीय टीम को दीर्घकालिक फायदा मिलेगा और सूर्यकुमार को एक सम्मानित नेता के रूप में स्थापित करेगा. एशिया कप का आगाज़ 9 सितंबर से टी20 प्रारूप में होगा. भारत को मेज़बान यूएई, ओमान और पाकिस्तान के साथ ग्रुप में रखा गया है.