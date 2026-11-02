IPL Retention Deadline: हार्दिक पांड्या समेत कई बड़े नामों पर सस्पेंस बरकरार, BCCI ने बदली रिटेंशन की तारीख

आईपीएल 2027 की रिटेंशन प्रक्रिया के लिए फ्रेंचाइजियों को अब दो दिन अतिरिक्त मिल गए हैं. बीसीसीआई ने रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जमा करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर से बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है. बोर्ड ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी सभी फ्रेंचाइजियों को दे दी. हालांकि रिटेंशन की तारीख आगे बढ़ाई गई है, लेकिन मिनी ऑक्शन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. खिलाड़ियों की नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर को गोवा में ही होगी.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से जुड़ा है फैसला

रिटेंशन की तारीख बढ़ाने की वजह भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज को माना जा रहा है. दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा. भारतीय टीम फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर है. ऐसे में कई फ्रेंचाइजियों के खिलाड़ी और टीम प्रबंधन के सदस्य सीरीज में व्यस्त रहेंगे. इसी को देखते हुए बोर्ड ने दो दिन का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है.

ऑक्शन के दिन भी होगा भारत का मैच

दिलचस्प बात यह है कि 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन आयोजित होगा, उसी दिन भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा. यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना है. इसके बावजूद ऑक्शन की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ऐसा होगा आगे का कार्यक्रम

17 नवंबर : रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की अंतिम तारीख

23 नवंबर : खिलाड़ियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख

3 दिसंबर : ऑक्शन पूल में शामिल खिलाड़ियों की सूची जारी

16 दिसंबर : आईपीएल 2027 मिनी ऑक्शन, गोवा

ट्रेड विंडो पर भी नजर

रिटेंशन प्रक्रिया के साथ-साथ ट्रेड विंडो भी खुली हुई है. कई खिलाड़ियों के टीम बदलने की चर्चाएं चल रही हैं. सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या को लेकर है. माना जा रहा है कि इस बार उनका मुंबई इंडियंस से अलग होना तय हो सकता है.

अब 17 नवंबर तक फ्रेंचाइजियों को अपने अंतिम फैसले बोर्ड को सौंपने हैं. इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन से बड़े खिलाड़ी अपनी पुरानी टीमों के साथ बने रहेंगे और कौन से नाम ऑक्शन में उतरेंगे.



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