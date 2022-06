IPL Media Rights: पहले ही दिन प्रति मैच बोली 100 करोड़ के पार पहुंची, पिछली बार से दोगुनी रकम

यह भी पढ़ें: आईपीएल मीडिया राइट्स की बोली 40,000 करोड़ के पार पहुंची

हैरानी की बात यह है कि पिछली बार बीसीसीआई को प्रति मैच यह राशि 54.5 करोड़ रुपये ही मिली थी, लेकिन इस बार यह रकम सौ करोड़ के पार पहुंच गयी है, जो कि एक रिकॉर्ड रकम है. और जैसे-जैसे बोली आगे बढ़ेगी, तो तब देखने वाली बात होगी कि यह कहां तक जाकर रुकेगी. बहरहाल, लगातार आ रही खबरों से से सोशल मीडिया पर जरूर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गयी है.

ऐसी भी खबरें आनी शुरू हो गयी हैं

IPL MEDIA RIGHTS के बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानें

फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. रुचि बराबर बनी हुयी है

फैंस के बीच हंसी-मजाक भी चल रहा है

Latest Updates के लिए अभी NDTV Sports Hindi को सब्सक्राइब करें. Click to Subscribe

During Match Breaks, we will be watching this for sure!! pic.twitter.com/tmIbIwipBZ

— akash s (@21revolutions) June 12, 2022